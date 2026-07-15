В РФ представили порядок получения жертвой телефонного мошенничества компенсации

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Минцифры РФ разработало порядок получения компенсации от банка или оператора связи человеком в случае, если он стал жертвой телефонного мошенничества и перевел преступникам деньги, а банк или оператор не соблюли требований законодательства, в связи с чем не предотвратили перевод средств.

Соответствующий проект постановления правительства РФ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в среду для общественного обсуждения.

Предполагается, что постановление вступит в силу 1 марта 2027 года, сказано в его тексте.

"Граждане имеют право на компенсацию от банка или оператора в случае, если переведут деньги мошенникам в результате телефонного обмана. Эта мера прописана во втором пакете мер по борьбе с кибермошенничеством. Проектом постановления правительства утверждается порядок и сроки получения такой компенсации", - сообщили в среду в пресс-службе Минцифры РФ, комментируя разработанный министерством проект.

Там уточнили порядок действий, предлагаемых проектом постановления в случае перевода средств под влиянием мошенников.

Проектом предполагается, что после того как человек обращается в банк и сообщает, что перевод был совершен под влиянием мошенников, банк проверяет, мог ли он сам остановить эту операцию как подозрительную и все ли требования закона им были выполнены, сообщили в Минцифры.

"Если банк подтверждает, что действовал корректно, он не возмещает деньги сам, а направляет обращение оператору связи. Оператор связи проводит свою проверку и выясняет, мог ли он своевременно выявить мошеннический номер и принять меры. Если выясняется, что именно на стороне оператора была допущена ошибка и подозрительный номер не был обнаружен, оператор связи выплачивает компенсацию гражданину", - заявили в пресс-службе министерства.

"Если решение по обращению гражданина положительное, банк либо оператор связи возмещает ущерб в течение 30 дней, а в случае трансграничного перевода денежных средств - в течение 60 дней", - уточнили в Минцифры.

Там отметили, что в случае несогласия решение может быть оспорено.

Общественное обсуждение проекта постановления продлится до 29 июля.

Второй пакет мер по защите граждан от кибермошенников, содержащий около 20 инициатив, был принят в июне этого года. Он был подготовлен в развитие закона о борьбе с кибермошенничеством, принятого в 2025 году, в который тогда вошло около 30 мер, направленных на противодействие телефонному и кибермошенничеству.