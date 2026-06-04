Путин сказал, что Шредеру можно доверять как посреднику на переговорах с Украиной

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер - прежде всего крупный государственный деятель, которому можно доверить быть посредником на переговорах с Украиной. Он сказал это на встрече с руководителями информагентств.

"Я с удивлением увидел реакцию на то, что я сказал о господине Шредере как о возможном переговорщике. Он - не друг Путина, он, прежде всего, немецкий государственный деятель, причем один из лучших, на мой взгляд, потому что у него есть собственная позиция и мужество ее отстаивать", - сказал он.

"Европа хотела бы принять участие в переговорах. Кто, кроме Шредера, мог бы выступать в качестве посредника? Одно дело принимать участие в переговорах, а другое - быть посредником. Но каким же посредником может быть ЕС, когда они напрямую содействуют стране, с которой у нас военный конфликт? Какие же они посредники? Посредничество предполагает нейтралитет. (...) Люди, которые хотели бы выступать в качестве посредников - это должны быть люди, которым могут доверять обе договаривающиеся стороны", - отметил Путин.

По его словам, Россия не отказывается от контактов с представителями Евросоюза.

"Мы не отказываемся от контактов с представителями ЕС. В качестве посредников - есть проблемы. Но мы не отказываемся от контактов, достаточно снять трубку, позвонить, приехать", - заключил Путин.

Шредер недавно прилетел в Россию. Кремль позитивно оценил его визит, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков: "Позитивно, мы всегда рады видеть гостей".