Путин не выступал с инициативой о Шредере в качестве посредника от ЕС в переговорах по Украине

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин инициативно не предлагал кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве посредника от ЕС в переговорах по Украине с Россией, но в Кремле позитивно оценивают обсуждения о назначении такого переговорщика.

"Сам Путин инициативно Шредера не предлагал. Его спросили журналисты, кто, с его точки зрения, был бы предпочтительнее (в качестве посредника от Европы в переговорах по Украине - ИФ). Он сказал, что, с его точки зрения, был бы Шредер. Поэтому ни с какой такой инициативой Путин не выступал", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос по теме посредника от ЕС в переговорах по Украине.

При этом он отметил, что сам факт того, что вокруг темы о назначении переговорщика от ЕС ведутся экспертные обсуждения, наверное, неплох. "Еще даже несколько месяцев тому назад даже таких обсуждений не велось в Европе", - сказал представитель Кремля.


