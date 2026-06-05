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Ушаков сообщил о встрече Путина со Шредером один на один

Ушаков сообщил о встрече Путина со Шредером один на один
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер
Фото: Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин встретился тет-а-тет с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером, сообщил "Интерфаксу" помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Да, встречался, хорошая была беседа", - сказал Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом, на уточняющий вопрос, обсуждали ли какие-то перспективы переговоров между Россией и ЕС, он ответил: "Не знаю, беседа была тет-а-тет".

"Беседа была дружеская, она была в формате тет-а-тет, один на один. Подробностей я, честно говоря, не знаю. Она прошла в Москве, в Кремле", - сказал Ушаков журналистам.

Юрий Ушаков Владимир Путин Герхард Шредер
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