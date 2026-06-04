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В Кремле не ждут оценок Гросси украинских ударов по Запорожской АЭС

В РоссииНа ЗАЭС заявили о двух десятках ударов БПЛА по соседней тепловой электростанцииЧитать подробнее

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Москве не ждут от генерального директора МАГАТЭ комментариев относительно ударов ВСУ по Запорожской АЭС (ЗАЭС) и Энергодару, поскольку это является неопровержимым фактом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не ждем заявления, мы это констатируем. И господин Гросси это тоже прекрасно видит", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, ждут ли в Кремле заявления МАГАТЭ с оценкой обстрелов ЗАЭС.

Россия Дмитрий Песков МАГАТЭ Рафаэль Гросси ЗАЭС Энергодар
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