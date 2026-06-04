На ЗАЭС заявили о двух десятках ударов БПЛА по соседней тепловой электростанции

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - ВСУ совершили более 20 ударов БПЛА по тепловой электростанции возле Запорожской АЭС, сообщили представители станции.

"Зафиксировано более 20 ударов БПЛА. Целью атаки стала территория тепловой электростанции, где расположены критически важные объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие функционирование линии электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1", - сказано в сообщении.

Ранее в МАГАТЭ сообщили со ссылкой на администрацию ЗАЭС, что утром 4 июня был нанесен удар по Запорожской ТЭС. На станции "Интерфаксу" сообщили, что Запорожская АЭС на фоне атак работает штатно.

"Подобные атаки создают прямую угрозу надежности энергоснабжения Запорожской АЭС и в очередной раз демонстрируют пренебрежение принципами ядерной безопасности", - добавили представители станции.

ЗАЭС получает электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной 330 кВ "Ферросплавная -1". Линия "Днепровская" отключена с конца марта в результате повреждения опор линий электропередачи. В ночь на среду сообщалось о кратковременном отключении и резервной линии, станция была запитана от дизельных генераторов.

"Необходимо понимать, что внешнее энергоснабжение является ключевым условием обеспечения ядерной и радиационной безопасности атомной станции. Резервные дизель-генераторы представляют собой последний уровень защиты, позволяющий поддерживать работу систем безопасности в случае полной потери внешнего питания", - пояснили также на ЗАЭС.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. Территория и объекты ЗАЭС и Энергодар регулярно становятся объектами украинских ударов с конца апреля.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности России. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").