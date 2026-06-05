В "Аэрофлоте" заявили, что обеспечены топливом по всей сети маршрутов

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Группа "Аэрофлот" обеспечена топливом по всей своей маршрутной сети, при этом отмечает рост затрат по этой статье с начала года, заявил гендиректор компании Сергей Александровский.

"У нас с точки зрения обеспечения керосином, в том числе на внутреннем рынке, все в штатном режиме. По всей сети маршрутов, куда мы выполняем полеты, мы полностью обеспечены необходимыми объемами (топлива - ИФ) и заправкой", - сказал Александровский журналистам на ПМЭФ-2026.

Вместе с тем рост расходов на топливозаправку для группы за прошедший период года он оценил в 7% в годовом выражении.

"С точки зрения наших затрат по группе на керосин - это порядка 300 млрд руб. в год. Безусловно, в текущих условиях механизм демпфера является сильно стабилизирующим фактором и необходимым условием, чтобы не допустить более чем инфляционного роста тарифов. И особенно с учетом того, что по международной сети затраты на авиакеросин выросли кратно - больше, чем в два раза", - заявил глава "Аэрофлота".

Демпферная компенсация для группы в 2024 году, по его словам, была порядка 45 млрд руб., а в 2025-м сократилась до 9,8 млрд руб. "То есть существенное снижение произошло, которое в том числе повлияло на финансовый результаты. Но при этом мы в целом смогли на приемлемых значениях удержать доходные ставки на внутреннем рынке", - сказал Александровский.

Правительство РФ с 1 июня ввело временный запрет на экспорт авиакеросина. Ограничения будут действовать пять месяцев - до 30 ноября. Цель принятого решения - "обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке", отмечали в пресс-службе кабмина. Дефицит авиакеросина в России в настоящее время отсутствует, комментировал ситуацию глава Минтранса Андрей Никитин.