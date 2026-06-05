Шохин сообщил об ожидании бизнесом изменения бюджетного правила

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Решение правительства приостановить действие бюджетного правила в марте говорит о возможности оперативной корректировки этого механизма, в условиях текущего укрепления рубля и негативного влияния курса на экономику эту возможность надо использовать, заявил в интервью "Интерфаксу" глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Минфин отказался от бюджетного правила в марте. Считалось, что это правило - достижение "кудринского" еще Минфина, и только благодаря этому есть подушка безопасности и так далее. Взяли и отказались (...). Оказывается, можно отказаться от каких-то жестких правил и, условно говоря, сесть и подумать - а какая там цена сечения должна быть и, в зависимости от этого, какое присутствие Минфина на валютном рынке, какой объем эмиссии по правилу зеркалирования Центральный банк будет обеспечивать. Все это вопросы, скажем так, не цифр, а понимания ситуации", - уверен он.

После возобновления действия бюджетного правила "возврат к покупке валюты, внутренней интервенции на валютном рынке только-только начинаются, но они недостаточны, наверное, потому что не влияют видимо на курс", отметил глава РСПП.

По его словам, бизнес ведёт дискуссию с правительством относительно возможной корректировки бюджетного правила.

"Что мешает сейчас установить 50 (долларов за баррель - ИФ)? Зачем надо ждать внесения его в следующий бюджетный цикл? Давайте, ведь идея отказа от бюджетного правила была "на подумать", - предложил Шохин.

Он отметил, что бизнес обсуждает такую возможность с правительством.