Силуанов назвал действующие темпы ужесточения бюджетного правила неактуальными с 2027 года

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Снижение цены отсечения в бюджетном правиле темпами по $1 в год до $55 за баррель к 2030 году с нынешних $59 уже не актуально, нужно корректировать эту схему без оглядки на текущую благоприятную конъюнктуру, вызванную временными факторами, считает глава Минфина Антон Силуанов.

"Двигаться такими темпами, как было предусмотрено в той "лесенке", о которой вы говорите (поэтапное снижение цены отсечения до $55 за баррель до 2030 года - ИФ), сейчас уже не актуально, надо принимать решение, соответствующее тем ценовым параметрам углеводородов, которые сложились не за последние два месяца. Мы понимаем, что сейчас высокий уровень цен - это конъюнктура. Поэтому мы должны принимать взвешенные решения для бюджета, обеспечивая финансовую устойчивость", - сказал Силуанов журналистам в Санкт-Петербурге.

"Поэтому наши предложения будут заключаться в том, чтобы с 2027 года принять решение, которым мы можем руководствоваться в ближайшее время, не дожидаясь вот этой, так сказать, "лесенки", - заявил он.

Решение о постепенном - с шагом в $1 в год - снижении цены отсечения в бюджетном правиле было принято в 2025 году. В конце февраля текущего года, еще до всплеска волатильности на сырьевых рынках из-за вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, Силуанов заявил, что правительство на фоне недобора нефтегазовых доходов рассматривает возможность новой корректировки бюджетного правила посредством снижения базовой цены. Вскоре после этого Минфин объявил о решении не проводить в марте операции по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в связи с планируемым изменением базовой цены. Приостановка операций затем была продлена до 1 июля, однако впоследствии Минфин решил возобновить их с мая.

Минфин Антон Силуанов
"Автостат" допустил снижение продаж на авторынке из-за апрельской непогоды

 "Автостат" допустил снижение продаж на авторынке из-за апрельской непогоды

Лоукостеры просят у властей США $2,5 млрд в связи с ростом цен на топливо

 Лоукостеры просят у властей США $2,5 млрд в связи с ростом цен на топливо

Путин поручил создать координационный механизм по защите прав миноритариев

Brent подорожала до $107,4 за баррель

Индекс Dow Jones снизился в пятницу, S&P 500 и Nasdaq обновили рекордные максимумы

 Индекс Dow Jones снизился в пятницу, S&P 500 и Nasdaq обновили рекордные максимумы

Новак уверен, что на восстановление рынка нефти после конфликта на Ближнем Востоке уйдет несколько месяцев

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в мае снизится в 3,5 раза

 Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в мае снизится в 3,5 раза

ДКП встроилась в бюджетный процесс. Заявление Банка России

 ДКП встроилась в бюджетный процесс. Заявление Банка России

Tesla начала выпуск Cybercab

 Tesla начала выпуск Cybercab

Кремль признал негативный эффект антироссийских санкций

 Кремль признал негативный эффект антироссийских санкций
