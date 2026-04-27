Силуанов назвал действующие темпы ужесточения бюджетного правила неактуальными с 2027 года

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Снижение цены отсечения в бюджетном правиле темпами по $1 в год до $55 за баррель к 2030 году с нынешних $59 уже не актуально, нужно корректировать эту схему без оглядки на текущую благоприятную конъюнктуру, вызванную временными факторами, считает глава Минфина Антон Силуанов.

"Двигаться такими темпами, как было предусмотрено в той "лесенке", о которой вы говорите (поэтапное снижение цены отсечения до $55 за баррель до 2030 года - ИФ), сейчас уже не актуально, надо принимать решение, соответствующее тем ценовым параметрам углеводородов, которые сложились не за последние два месяца. Мы понимаем, что сейчас высокий уровень цен - это конъюнктура. Поэтому мы должны принимать взвешенные решения для бюджета, обеспечивая финансовую устойчивость", - сказал Силуанов журналистам в Санкт-Петербурге.

"Поэтому наши предложения будут заключаться в том, чтобы с 2027 года принять решение, которым мы можем руководствоваться в ближайшее время, не дожидаясь вот этой, так сказать, "лесенки", - заявил он.

Решение о постепенном - с шагом в $1 в год - снижении цены отсечения в бюджетном правиле было принято в 2025 году. В конце февраля текущего года, еще до всплеска волатильности на сырьевых рынках из-за вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, Силуанов заявил, что правительство на фоне недобора нефтегазовых доходов рассматривает возможность новой корректировки бюджетного правила посредством снижения базовой цены. Вскоре после этого Минфин объявил о решении не проводить в марте операции по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в связи с планируемым изменением базовой цены. Приостановка операций затем была продлена до 1 июля, однако впоследствии Минфин решил возобновить их с мая.