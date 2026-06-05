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Заботкин отметил влияние волатильных компонентов на инфляцию в апреле-мае

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Инфляция в апреле-мае находилась под влиянием волатильных компонентов, оценки устойчивых показателей составляют около 4-5%, сказал на деловом завтраке Сбербанка на ПМЭФ зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Картина инфляции, последняя точка, как Герман Оскарович показал (Греф, глава Сбера - ИФ), там между 2-3% - сезонно-сглаженные месячные темпы роста. Но это, во-первых, за один месяц - не то, что происходит из месяца в месяц, это за один месяц, наверное, в мае будет что-то похожее. Во-вторых, это отражение общего индекса потребительских цен (...) В апреле-мае очень сильно на эти темпы роста повлияли волатильные компоненты, удешевление овощей раньше, чем оно обычно происходит и т.д.", - сказал Заботкин.

"С точки зрения устойчивых темпов роста - а именно они важны для оценки и уровня инфляции - и для того, чтобы рассуждать об уровне реальной процентной ставки, вот оценки устойчивых показателей за тот же апрель, за три сглаженных месяца, они порядка 4-5% в сезонно-сглаженном пересчете", - добавил он.

Хроника 07 июня 2024 года – 05 июня 2026 года Инфляция в России
Алексей Заботкин Сбербанк Сбер Банк России
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