Росстат отметил резкое ускорение роста цен на бензин и дизельное топливо

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В России потребительские цены на бензин с 26 мая по 1 июня подскочили относительно предыдущего статистического периода на 0,45% после того, как росли на 0,34% с 19 по 25 мая, на 0,11% с 13 по 18 мая (укороченная "неделя" из-за дополнительного выходного после предыдущей длинной "недели"), на 0,07% с 5 по 12 мая, на 0,1% с 28 апреля по 4 мая и с 21 по 27 апреля, сообщил Росстат.

С начала года бензин по состоянию на 1 июня подорожал на 4,77%, превысив темпы общей инфляции за тот же период (3,37%).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 1 июня была на уровне 67,83 руб. (на 25 мая - 67,53 рубля). Стоимость литра АИ-92 равнялась 64,17 руб. (63,89 руб.), АИ-95 - 69,78 руб. (69,46 руб.), АИ-98 - 94,42 рубля (94,03 рубля).

Цены на дизельное топливо (ДТ) с 26 мая по 1 июня поднялись на 0,78% после роста на 0,47% с 19 по 25 мая 0,24% с 13 по 18 мая, на 0,14% с 5 по 12 мая, на 0,09% с 28 апреля по 4 мая, на 0,1% с 21 по 27 апреля.

С начала года рост цен на дизтопливо составил 4,17%, также оказавшись выше уровня инфляции.

Средняя цена ДТ в стране на 1 июня равнялась 79,46 рубля за литр (на 25 мая - 78,82 рубля).

В 2025 году рост потребительских цен на бензин в стнране составил 10,78%, почти вдвое обогнав общую инфляцию (5,59% по итогам года). В 2024 году цены повысились на 11,13%, немногим больше общей инфляции за год (9,52%).