Минэнерго предложили закрепить за компаниями обязательства по переработке 30% добычи нефти

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Одна из крупных российских нефтяных компаний внесла предложение в Минэнерго закрепить за отраслью обязательство по переработке не менее 30% от общего объема добычи нефти, сообщил журналистам источник в отрасли в кулуарах ПМЭФ.

"Мы предлагаем всем нефтедобывающим компаниям направлять 30% добываемой нефти на нефтепереработку", - сказал он, уточнив, что предложение направлено в Минэнерго.

В пресс-службе ведомства, в свою очередь, отметили, что оно поддерживает инициативы, направленные на повышение эффективности внутреннего рынка топлива.

Как сообщалось, в конце апреля правительство утвердило постановление о соглашениях для стабилизации и развития внутреннего рынка нефтепродуктов: соответствующие документы Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должны подписать с нефтяными компаниями.

В перечень НК, с которыми профильным ведомствам предстоит заключить соглашения, вошли "Роснефть", "ЛУКОЙЛ", "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз", "Газпром", "Татнефть", ННК, "ФортеИнвест", "НефтеХимСервис", "Газпром нефтехим Салават" и "ТАИФ-НК". Каждая из перечисленных владеет одним или несколькими НПЗ мощностью более 1 млн тонн в год.

Подчеркивается, что соглашениями будут регулироваться объемы обеспечения внутреннего рынка моторного топлива и розничные цены на автомобильный бензин и дизельное топливо в 2026 году с учетом ожидаемого уровня инфляции.