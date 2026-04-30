Владельцы крупнейших НПЗ заключат договоры с Минэнерго и ФАС о стабилизации внутреннего рынка

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Правительство утвердило постановление о соглашениях для стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов: соответствующие документы о мерах по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заключат с нефтяными компаниями, говорится в сообщении правительства.

Соответствующее постановление правительства об этом подписано.

"Принятое решение направлено на поддержание достаточных объемов топлива на внутреннем рынке в период традиционного сезонного роста спроса и проведения сельскохозяйственных полевых работ", - говорится в сообщении.

В перечень нефтяных компаний, с которыми профильным ведомствам предстоит заключить соглашения, вошли "Роснефть", "ЛУКОЙЛ", "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз", "Газпром", "Татнефть", ННК, "ФортеИнвест", "НефтеХимСервис", "Газпром нефтехим Салават", "ТАИФ-НК". Каждая из перечисленных компаний владеет одним или несколькими НПЗ мощностью более 1 млн тонн в год.

Подчеркивается, что соглашениями будут регулироваться объемы обеспечения внутреннего рынка моторного топлива и розничные цены на автомобильный бензин и дизельное топливо в 2026 году с учетом ожидаемого уровня инфляции.

Газпром нефть ЛУКОЙЛ Минэнерго Роснефть Сургутнефтегаз Татнефть ФАС
Убытки на Ближнем Востоке не сказались на финансовой устойчивости российских туроператоров

Владельцы крупнейших НПЗ заключат договоры с Минэнерго и ФАС о стабилизации внутреннего рынка

 Владельцы крупнейших НПЗ заключат договоры с Минэнерго и ФАС о стабилизации внутреннего рынка

Котировки нефти перешли к резкому падению

В Кремле заявили, что доверяют статданным о состоянии экономики РФ

Новак заявил, что мораторий на обнуление топливного демпфера не будет продлен

Сбербанк не видит признаков улучшения ситуации в экономике РФ

"Лента" в I квартале увеличила выручку на 23,4%, чистая прибыль снизилась на 16,3%

 "Лента" в I квартале увеличила выручку на 23,4%, чистая прибыль снизилась на 16,3%

Brent подорожала почти на 5% - до $123,86 за баррель
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 148 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1978 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9188 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов