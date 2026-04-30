Владельцы крупнейших НПЗ заключат договоры с Минэнерго и ФАС о стабилизации внутреннего рынка

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Правительство утвердило постановление о соглашениях для стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов: соответствующие документы о мерах по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заключат с нефтяными компаниями, говорится в сообщении правительства.

"Принятое решение направлено на поддержание достаточных объемов топлива на внутреннем рынке в период традиционного сезонного роста спроса и проведения сельскохозяйственных полевых работ", - говорится в сообщении.

В перечень нефтяных компаний, с которыми профильным ведомствам предстоит заключить соглашения, вошли "Роснефть", "ЛУКОЙЛ", "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз", "Газпром", "Татнефть", ННК, "ФортеИнвест", "НефтеХимСервис", "Газпром нефтехим Салават", "ТАИФ-НК". Каждая из перечисленных компаний владеет одним или несколькими НПЗ мощностью более 1 млн тонн в год.

Подчеркивается, что соглашениями будут регулироваться объемы обеспечения внутреннего рынка моторного топлива и розничные цены на автомобильный бензин и дизельное топливо в 2026 году с учетом ожидаемого уровня инфляции.