В МИД РФ назвали рынок стран ЕАЭС во многом безальтернативным для Армении

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Армения является одним из ключевых бенефициаров сотрудничества в ЕАЭС, поэтому заявления Евросоюза о намерении предоставить Армении финансовую поддержку мало сопряжены с реальностью, заявил "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Поэтому все эти разговоры с ЕСовской стороны, о которых вы говорите, это, скажем так, от лукавого, потому что рынок России и других стран Евразийского экономического союза является основным, базовым, во многом безальтернативным для Армении", - сообщил он на Петербургском международном экономическом форуме.

По мнению замминистра, "подобные заявления не очень сопрягаются с реальностью".