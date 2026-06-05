Оверчук заявил, что помощь ЕС Армении в сумме 50 млн евро ничего не решит

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Финансовая помощь Армении в объеме порядка 50 млн евро, которую намерен выделить Евросоюз, абсолютно ничего не решит с точки зрения экономической поддержки этого государства, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Это абсолютно ничего не решает. Это не те суммы. У нас объемы торговли (с Арменией - ИФ) совершенно другие, не хочется это даже комментировать", - сказал Оверчук "Интерфаксу".

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готовит пакет финансовой поддержки Армении в объеме порядка 50 млн евро в связи с "экономическим давлением" на нее России.