Сбер планирует оказывать все виды услуг с криптовалютой

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк планирует осуществлять весь спектр операций с криптовалютой, которые будут разрешены новым законом, заявил журналистам глава банка Герман Греф в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

Законопроект (№ 1194918-8), который устанавливает правовую основу для обращения в РФ цифровых валют, был принят Госдумой в первом чтении 21 апреля. Согласно документу, с 1 июля 2026 года граждане и компании смогут легально покупать криптовалюту через лицензированных посредников - обменники из реестра ЦБ, брокеров и доверительных управляющих.

"Мы готовимся к вступлению в силу закона. Конечно, мы будем делать весь спектр операций в интересах наших клиентов, в том числе обменивать фиатную валюту на криптовалюты. Будем делать это в привычных удобных для наших клиентов каналах", - сказал Греф в кулуарах делового завтрака Сбера.

"Будем совершать весь спектр операций, разрешённых законом", - добавил он.

Согласно законопроекту, ожидается, что квалифицированные инвесторы смогут приобретать криптоактивы без ограничений, кроме анонимных, а для неквалифицированных инвесторов покупка будет разрешена в пределах 300 тыс. рублей в год через одного посредника. Рассчитываться криптовалютой внутри страны по-прежнему будет запрещено.