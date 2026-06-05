Самолет Ил-114-300 получил сертификат для серийного производства

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Глава Росавиации Дмитрий Ядров вручил управляющему директору АО "Ил" (входит в ПАО "ОАК" "Ростеха") Даниилу Бренерману переизданный сертификат типа на самолет Ил-114, в который вошла новейшая модель - Ил-114-300, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии вручения документа в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

Сертификат типа подтверждает готовность самолета к серийному производству и эксплуатации.

"Предприятия "Ростеха" провели глубокую модернизацию практически всех систем воздушного судна, - заявил в ходе церемонии первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. - Самолет исполнен в базовой компоновке на 66 мест. Оснащен новыми российскими турбовинтовыми двигателями, современной авионикой, цифровым пилотажно-навигационным комплексом и эргономичным интерьером пассажирского салона".

Также в рамках церемонии подписан договор между ГТЛК и "2-м Архангельским объединенным авиаотрядом" на поставку в лизинг первых трех Ил-114-300. Это предприятие выполняет пассажирские рейсы внутри региона, перевозит почту, грузы, ведет аэрофотосъемку, участвует в медицинских и спасательных операциях.

Ил-114-300 - модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114 пассажировместимостью 50-68 человек. Призван заменить устаревшие Ан-24 и Ан-26. Поставка трех самолетов ожидается в 2026 году и примерно такого же количества в 2027-м, в дальнейшем мощности производства будут наращиваться, заявил накануне глава Минтранса Андрей Никитин. Одним из крупнейших интересантов машины является дальневосточная авиакомпания "Аврора": сообщалось, что первые Ил-114-300 в компании ждут только с 2028 года.