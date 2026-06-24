ОАК в 2028 году поставит "Авроре" восемь Ил-114-300

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Следующим после "2-го Архангельского объединенного авиаотряда" получателем самолетов Ил-114-300, скорее всего, станет дальневосточная авиакомпания "Аврора", ей будет передано восемь таких машин, сообщил глава ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") Вадим Бадеха.

"После "Архангельского" (авиаотряда - ИФ), мы думаем, что получит "Аврора" (...) Скорее всего, отгрузка будет произведена в 2028 году", - сказал Бадеха журналистам.

В начале июня Ил-114-300 получил от Росавиации сертификат типа - документ, который подтверждает готовность самолета к серийному производству и эксплуатации. Также был подписан договор между ГТЛК и "2-м Архангельским объединенным авиаотрядом" на поставку в лизинг первых трех таких машин.

Ил-114-300 - модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114 пассажировместимостью 50-68 человек. Призван заменить устаревшие Ан-24 и Ан-26.