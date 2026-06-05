Банк России не напуган снижением инвестиций в основной капитал в первом квартале на 14,3%

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Снижение инвестиций в России в первом квартале 2026 года в годовом выражении на 14,3% Банк России не пугают из-за высокой базы 2025 года, оценить ситуацию можно будет по итогам второго квартала, заявил журналистам на ПМЭФ зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"Данные не пугают. Уровень инвестиций в первом квартале 2025 года был очень высокий, если посмотреть на историческую динамику, поэтому там есть высокий эффект базы. Давайте посмотрим, что нам скажет второй квартал, данные, по которому мы получим ближе к концу лета", - сказал он.

Он добавил, что экономика в марте-апреле растет темпами примерно 2% год к году.

На вопрос будет ли ЦБ учитывать данные по инвестициям в принятии решения по ключевой ставке, Заботкин сказал: "Фактором решения по ставке являются все данные и вся информация, которой располагает совет директоров на момент принятия решения по ставке".

Очередное заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет 19 июня.

По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в России в I квартале 2026 года упали на 14,3% в годовом выражении.