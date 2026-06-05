Собянин оценил в одну тысячную процента долю БПЛА, преодолевших все системы ПВО Москвы

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что доля беспилотников, преодолевших системы ПВО всех рубежей столицы, составляет всего одну тысячную процента, это показатель высочайшей эффективности по сравнению с другими странами.

"Я так каждый день и говорю, что отбиваем, а если не отбиваем, тоже об этом говорю. Но сегодня количество беспилотников, которые пролетели через систему противовоздушной обороны всех рубежей Москвы, составляет одну тысячную процента. Это эффективность работы ПВО, высочайшей по сравнению со всеми другими странами, за что я очень благодарен министерству обороны, вооруженным силам, которые очень ответственно подходят к своей работе", - сказал Собянин в интервью телеканалу РБК в пятницу "на полях" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы, со своей стороны, делаем все возможное, чтобы помогать им и повышать их эффективность, будем бороться дальше. Я считаю, что у нас другого варианта нет, просто как повышать защищенность региона, работать на этом месте с предприятиями, организациями, вооруженными силами", - добавил мэр.

Он отметил, что государственные службы в столице в случае атак работают в "повышенном" режиме. "Конечно, во время атак беспилотников, они начинают работать уже в другом режиме, повышенном режиме. Если случаются какие-то чрезвычайные происшествия, они в максимально короткие сроки устраняют последствия и оказывают конкретную помощь людям, которые пострадали", - сообщил мэр.