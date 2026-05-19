Поиск

Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто после атаки БПЛА

Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто после атаки БПЛА
Вид на Ярославль. Архивное фото
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Движение транспорта перекрыли на выезде из Ярославля в сторону Москвы после атаки беспилотников, сообщил глава региона Михаил Евраев.

"В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной", - написал губернатор в своем канале в мессенджере Max.

Водителям рекомендуется воздержаться от поездок в указанном направлении.

Ранее во вторник Евраев сообщил, что в регионе объявлена беспилотная опасность. Жителей призвали покинуть открытые участки, укрыться в ближайших зданиях.

Об отражении атаки беспилотников в ночь на вторник также сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. К 05:55 мск было сбито четыре БПЛА, летевших в направлении столицы.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 мая 2026 года Военная операция на Украине
Михаил Евраев Ярославская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто после атаки БПЛА

 Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто после атаки БПЛА

Путин заявил о стабилизирующей роли РФ и Китая на мировой арене

 Путин заявил о стабилизирующей роли РФ и Китая на мировой арене

Путин заявил о готовности России и Китая поддерживать друг друга в защите суверенитета

Путин отправляется с официальным визитом в Китай

Женщина погибла в результате атаки на Курскую область, еще двое ранены

В Тверской области обломки БПЛА упали на крышу девятиэтажки в Удомле

В Думу внесли законопроект о валютных операциях с цифровыми рублями

 В Думу внесли законопроект о валютных операциях с цифровыми рублями

Что произошло за день: понедельник, 18 мая

Экс-депутат Госдумы Гаджиев заочно осужден пожизненно по делу об убийстве
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2240 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9476 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов