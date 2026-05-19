Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто после атаки БПЛА

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Движение транспорта перекрыли на выезде из Ярославля в сторону Москвы после атаки беспилотников, сообщил глава региона Михаил Евраев.

"В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной", - написал губернатор в своем канале в мессенджере Max.

Водителям рекомендуется воздержаться от поездок в указанном направлении.

Ранее во вторник Евраев сообщил, что в регионе объявлена беспилотная опасность. Жителей призвали покинуть открытые участки, укрыться в ближайших зданиях.

Об отражении атаки беспилотников в ночь на вторник также сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. К 05:55 мск было сбито четыре БПЛА, летевших в направлении столицы.