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Собянин заявил о необходимости сокращать штат госслужащих при любом бюджете

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сокращать государственных служащих было бы необходимо в любом случае, так как постоянно надо проводить "внутренние чистки", оптимизация не зависит от состояния бюджета. Он сказал об этом РБК TV на полях ПМЭФ.

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"Сокращение госслужащих - наша общероссийская или общебюрократическая забава, сначала в течение нескольких лет наращиваем их, потом сокращаем, потом снова наращиваем, поэтому это такая чистка внутренняя организма, постоянно надо делать апгрейд, оптимизацию управленческих процессов. Поэтому, если бы даже и не было проблем бюджета, это все равно надо было делать - оптимизировать государственные расходы, государственный аппарат, служащих и так далее", - сказал он.

"Делать это может в более спокойно режиме, чем мы сегодня сделали, в достаточно жестком режиме, потому что, если Российская Федерация планирует сокращение, насколько я знаю, в следующем году, то мы это сделали уже в течение буквально нескольких месяцев", - добавил он.

Мэр также сообщил, что кардинальных изменений в инвестиционных программах не произошло.

"Мы также просто оптимизировали какие-то проекты, которые, на наш взгляд, не являются критическими или особо важными, чтобы не залезать в долги, и по тем проектам, без которых можно обойтись. При этом большая часть экономии, она составила оптимизацию за счет экономии на торгах, оптимизации стоимости и так далее", - отметил Собянин.

Он уточнил, что никаких проектов, которые бы Москва остановила в области метростроения, нет. "Все линии, которые мы проектируем и строим, они так же проектируются и строятся. У нас просто есть заповедь, что во время кризиса надо развивать инфраструктуру, вкладываться в город, тогда и бизнес будет развиваться, и мы будем выходить из кризисных периодов", - подчеркнул мэр.

Москва Сергей Собянин
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