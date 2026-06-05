Собянин не считает критичным дефицит бюджета Москвы

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что размер дефицита столичного бюджета не является критичным, предпринят ряд мер для его стабилизации. Он сказал это РБК TV на полях ПМЭФ.

"Ситуация сложная, особенно, мы видели, в первом квартале ситуация усугублялась. Те запланированные доходы первого квартала, которые мы должны были получить, мы не получили, поэтому предприняли ряд мер, чтобы стабилизировать бюджет, оптимизировать его расходы. Сейчас видим, что ситуация начала потихоньку выправляться, так что она на конец года, я уверен, не будет, она не будет критическая", - сказал мэр.

"Все свои обязательства бюджет выполнит", - добавил он.