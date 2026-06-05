Поиск

Собянин не считает критичным дефицит бюджета Москвы

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что размер дефицита столичного бюджета не является критичным, предпринят ряд мер для его стабилизации. Он сказал это РБК TV на полях ПМЭФ.

"Ситуация сложная, особенно, мы видели, в первом квартале ситуация усугублялась. Те запланированные доходы первого квартала, которые мы должны были получить, мы не получили, поэтому предприняли ряд мер, чтобы стабилизировать бюджет, оптимизировать его расходы. Сейчас видим, что ситуация начала потихоньку выправляться, так что она на конец года, я уверен, не будет, она не будет критическая", - сказал мэр.

"Все свои обязательства бюджет выполнит", - добавил он.

Сергей Собянин Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбит седьмой летевший на Москву беспилотник

До шести увеличилось количество БПЛА, сбитых на подлете к Москве

Уничтожен третий беспилотник, пытавшийся атаковать Москву

Ограничения введены в Домодедово

Уничтожен летевший на Москву БПЛА

Роспотребнадзор разрешил купаться в восьми зонах отдыха в Москве

 Роспотребнадзор разрешил купаться в восьми зонах отдыха в Москве

В Москве сменился директор Парка Горького

 В Москве сменился директор Парка Горького

Число сбитых БПЛА, летевших на Москву, выросло до четырех

Бензин вслед за дизтопливом начал стремительно дорожать на заправках Москвы

 Бензин вслед за дизтопливом начал стремительно дорожать на заправках Москвы

Воздух в Москве к концу недели прогреется до плюс 26 градусов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9756 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 167 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2482 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов