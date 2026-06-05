В Минпромторге отметили сдержанное восстановление авторынка

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU -Российский авторынок сдержанно восстанавливается на фоне локализации производства на местных автозаводах, стоки ужались до нормальных значений - двух-трех среднемесячных объемов продаж, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ замглавы Минпромторга Альберт Каримов.

"По данным производителей, за январь-апрель с наших конвейеров сошло свыше 311 тысяч автомобилей, что на 1,6% больше показателей аналогичного периода прошлого года. Легковых из них - около 270 тысяч, в этом сегменте рост к аналогичному периоду прошлого года составил примерно 7%", - сообщил он.

По его словам, около трети автомобилей из общего объема производства было выпущено на "перезапущенных" площадках. За 4 месяца 2026 года объем производства на этих площадках составил 105,4 тысячи штук (+21% г/г).

"В целом, продолжаем видеть достаточно сдержанное восстановление рынка, под которое начинают подстраиваться и производственные программы наших автозаводов. В нашу пользу играет и то, что стоки "ужались" до нормальных значений - таким считается объем в два-три среднемесячных рынка", - добавил Каримов.