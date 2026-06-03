Минпромторг оценил рост продаж легковых и легких коммерческих авто в мае в 18,5% г/г

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в мае 2026 года вырос в годовом выражении на 18,5% до 116,47 тыс. единиц, по сравнению с апрелем – снизился на 7,2%. Таковы данные Минпромторга на основании регистраций ЭПТС от АО "Паспорт промышленный консалтинг" (совместное предприятие "Автостата" и оператора ЭПТС).

Как сообщили в министерстве, продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили 109,858 тыс. шт. (+21,2% год к году и -6,7% месяц к месяцу), легких коммерческих - 6,612 тыс. шт. (-13,4% г/г и -14,5% м/м). Продажи грузовиков в мае были на уровне 3,831 тыс. шт. (+11% г/г и -21% м/м). Автобусов было реализовано 934 шт. (+32% г/г и -5% м/м).

Общий объем российского авторынка в четырех сегментах в мае составил 121,235 тыс. шт. (+18% г/г и -8% м/м).

За январь-май 2026 года продажи легковых машин и LCV в РФ, как следует из данных Минпромторга, выросли на 10,3% до 527,605 тыс. шт. Легковых автомобилей с начала года было реализовано 494,582 тыс. (+13,2%), LCV - 33,023 тыс. шт. (-20,7%). Реализация грузовиков накопленным итогом с начала года составила 20,496 тыс. шт. (-13%), автобусов - 4,113 тыс. (-3%).

Продажи автотехники всех типов с начала года выросли на 9% до 552,214 тыс. шт.

Минпромторг в своем пресс-релизе отмечает, что почти две трети из общего количества проданных с начала года в РФ единиц новой автотехники (348,74 тыс. шт.) были произведены внутри страны, что на 26% превысило объем локализованной продукции, реализованной за 5 месяцев 2025 года.

"Совокупная доля российской техники во всех сегментах по итогам января-мая 2026 года выросла на 8 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 63%. В сегменте легковых автомобилей доля техники отечественного производства за указанный период составила 62%, в сегменте легких коммерческих автомобилей - 80%, в сегменте грузовых автомобилей - 66%, в сегменте автобусов - 75%", - подчеркивают в Минпромторге.