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ЦБ РФ ведет "определенные диалоги" с участниками рынка о продаже доли в НСПК

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Банк России обсуждает с участниками рынка продажу доли в Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир"), заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

"Я могу сказать, что мы не отказались от своей темы по продаже части пакета акций НСПК участникам рынка... У нас уже сегодня по закону такая возможность готова, и мы определённые диалоги с участниками рынка ведём", - сообщила Бакина журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Банк России в конце сентября 2025 года опубликовал доклад, в котором сообщил, что оценит возможность и механизмы передачи ряда сервисов НСПК в управление частного сектора. Среди возможных сценариев рассматривалась продажа миноритарного пакета или spin-off ряда сервисов.

При продаже миноритарного пакета акций НСПК участникам рынка Банк России должен был сохранить контрольный пакет (не менее 50% + 1 акция). Второй возможный вариант - выделение ряда сервисов НСПК в отдельную компанию (механизм spin-off) с последующим акционированием или продажей компании либо ее доли участникам рынка. ЦБ не определял в докладе, какие конкретно это будут сервисы.

Национальная система платежных карт была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года. НСПК также обрабатывает операции по картам международных платежных систем Visa и Mastercard, которые в марте 2022 года одновременно объявили о приостановке работы на российском рынке из-за конфликта на Украине. Единственным акционером НСПК является Банк России.

Алла Бакина Банк России НСПК ЦБ РФ
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