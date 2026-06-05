Группа "Газпром" установила контроль над комплексом "СКА Арена" в Петербурге

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - ООО "Хоккейный клуб "СКА" приобрело 100% уставного капитала ООО "СКА Арена", владеющего хоккейным стадионом "СКА Арена" в Петербурге, сообщает пресс-служба "Газпрома".

При этом, как сообщалось," Газпром нефть" 14 мая получила во владение 99,99% ООО "Хоккейный клуб "СКА". Оставшиеся 0,01% спортивного клуба принадлежит ООО "Газпром инвестгазификация" (на 99,99% принадлежит ООО "Газпром управление активами" - 100% дочернему обществу ПАО "Газпром").

Соглашение о намерениях по развитию арены заключили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на полях ПМЭФ-2026.

В частности, документ направлен на развитие массового и профессионального спорта, а также увеличение посещаемости и привлекательности проводимых мероприятий в спортивно-досуговом комплексе.

"Газпром" совместно с правительством Петербурга будет помогать клубу СКА полностью задействовать потенциал "СКА Арены" в интересах горожан", - говорится в сообщении.

"СКА Арена" - многофункциональный спортивно-культурный комплекс с ледовой ареной, располагается на проспекте Гагарина Московского района города. Комплекс рассчитан на вместимость до 21,5 тыс. человек на хоккейных матчах и до 23 тыс. человек - на концертах и культурно-массовых мероприятиях. Общая площадь здания составляет более 180 тыс. кв. метров.

"СКА Арена" была возведена на месте СКК "Петербургский" (в прошлом им. Ленина), построенного к Олимпийским играм 1980 года. Здание СКК практически полностью обрушилось в начале 2020 года в процессе демонтажа вант, поддерживавших крышу строения.

Строительство "СКА Арены" длилось три года - с 2020 по 2023 год. Общий объем финансирования строительства - 37 млрд рублей.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, пока ООО "СКА Арена" на 100% принадлежит холдинговому АО "Спортивные технологии и инвестиции" (Петербург).