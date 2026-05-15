Поиск

"Газпром нефть" вошла в структуру владения хоккейным клубом СКА из Петербурга

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" вошла в структуру владения хоккейным клубом СКА из Санкт-Петербурга.

Как сообщается в ЕГРЮЛ, нефтяная компания 14 мая получила во владение 99,99% ООО "Хоккейный клуб "СКА". Оставшиеся 0,01% спортивного клуба принадлежат ООО "Газпром инвестгазификация" (на 99,99% принадлежит ООО "Газпром управление активами" - 100%-му дочернему обществу ПАО "Газпром").

Ранее "Газпром инвестгазификация" владело 100% уставного капитала "Хоккейный клуб "СКА".

Хоккейная команда СКА образована в 1946 году. Клуб является двукратным обладателем Кубка Гагарина, чемпионом России. "Газпром" выступает спонсором хоккейного СКА с 2005 года.

В пресс-службе "Газпром нефти" "Интерфаксу" пояснили, что "изменение состава участников ХК СКА носит технический характер, генеральным спонсором ХК СКА, как и прежде, является группа "Газпром".

Газпром нефть СКА хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Brent подорожала до $107,85 за баррель

Путин заявил, что принятые кабмином экономические меры начали давать результат

Stellantis и Dongfeng будут выпускать автомобили Peugeot и Jeep в Китае

 Stellantis и Dongfeng будут выпускать автомобили Peugeot и Jeep в Китае

Грузооборот морских портов РФ за 4 месяца вырос на 2,6%

 Грузооборот морских портов РФ за 4 месяца вырос на 2,6%

Трамп заявил, что Китай рассматривает возможность покупки американской нефти

 Трамп заявил, что Китай рассматривает возможность покупки американской нефти

Профицит внешней торговли РФ в январе-марте снизился на 18%, до $25,3 млрд

Закон о защите от БПЛА нефтегазовых платформ на Каспии прошел III чтение
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2199 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9398 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов