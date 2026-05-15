"Газпром нефть" вошла в структуру владения хоккейным клубом СКА из Петербурга

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" вошла в структуру владения хоккейным клубом СКА из Санкт-Петербурга.

Как сообщается в ЕГРЮЛ, нефтяная компания 14 мая получила во владение 99,99% ООО "Хоккейный клуб "СКА". Оставшиеся 0,01% спортивного клуба принадлежат ООО "Газпром инвестгазификация" (на 99,99% принадлежит ООО "Газпром управление активами" - 100%-му дочернему обществу ПАО "Газпром").

Ранее "Газпром инвестгазификация" владело 100% уставного капитала "Хоккейный клуб "СКА".

Хоккейная команда СКА образована в 1946 году. Клуб является двукратным обладателем Кубка Гагарина, чемпионом России. "Газпром" выступает спонсором хоккейного СКА с 2005 года.

В пресс-службе "Газпром нефти" "Интерфаксу" пояснили, что "изменение состава участников ХК СКА носит технический характер, генеральным спонсором ХК СКА, как и прежде, является группа "Газпром".