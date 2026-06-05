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Президент назвал главной задачей экономических властей запуск нового инвестцикла

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Запуск нового инвестиционного цикла в РФ является главной задачей экономических властей РФ, это необходимо для возвращения к устойчивому росту экономики в 2027 году, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2026.

"Да, сейчас экономическая динамика сдержанная. Напомню о поставленной задаче перед правительством: уже со следующего года нужно вернуться к устойчивым темпам роста отечественной экономики", - сказал он.

"Сделать это можно только при одном условии - увеличив капитальные вложения, запустив новый инвестиционный цикл", - отметил президент.

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"Обращаю внимание: запуск нового инвестиционного цикла является ключевой задачей экономический властей, а рост инвестиций - важнейшим индикатором эффективности работы", - подчеркнул Путин.

"Важно, чтобы экономический рост был сбалансированным, опирался на внутренний спрос, сочетался с дальнейшим снижением инфляции", - добавил президент.

Путин отметил, что рост ВВП РФ за январь-апрель 2026 года составил 0,2%, в том числе в апреле ВВП вырос на 1,3% в годом выражении.

Как сообщалось, Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ в 2026 году на уровне 0,4%, в 2027 году - 1,4%.

При этом министерство ожидает снижение инвестиций в основной капитал в 2026 году на 1,5%, в 2027 году - рост инвестиций на 2,0%.


Владимир Путин ПМЭФ
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