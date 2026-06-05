Путин заявил о переносе планов по снижению порога выручки для перехода на НДС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил отложить запланированное дальнейшее снижение планки выручки, по превышении которой у малого бизнеса на УСН появляется обязанность платить НДС, зафиксировав пока текущий уровень в 20 млн рублей.

"Кроме того, обращаю внимание вот на какую тему, которая тоже была в центре дискуссии и находится, знаю. С текущего года понижен порог выручки для применения упрощённой системы налогообложения. Сейчас он составляет 20 млн рублей, в следующем году предполагается, что он будет 15 млн рублей, еще через год - 10 млн. Мы подробно обсуждали этот вопрос и с представителями бизнес-сообщества, с председателем правительства. Вот что хотел бы сказать. Считаю возможным отложить дальнейшее снижение порога. (...) Зафиксировать его как сегодня, на текущем уровне, не буду называть срок, но чем дальше, наверное, тем лучше", - сказал он на пленарном заседании ПМЭФ-2026.

"Прошу правительство совместно с депутатами Госдумы внести необходимые поправки. А также предлагаю вместе с представителями деловых объединений продумать льготные и более комфортные условия для малого и среднего бизнеса в производственных сферах", - отметил также глава государства.

С 1 января 2025 года началось поэтапное снижение предельного дохода для перехода плательщиков на УСН в режим уплаты НДС. С 2025 года у предпринимателей на УСН, чья выручка превысила 60 млн рублей либо за предыдущий год, либо с 1 января 2025 года, появилась обязанность уплачивать НДС. С этого года планка была понижена до 20 млн руб. В 2027 году она должна опуститься до 15 млн руб., в 2028 году - до 10 млн руб.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин ранее допустил, что правительство может отказаться от дальнейшего снижения порога освобождения от НДС малых предприятий в 2027 году, сохранив его на уровне 20 млн руб.