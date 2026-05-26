Шохин допустил, что на 2027 год сохранят порог освобождения от НДС малых предприятий на уровне 20 млн руб.

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Негативные эффекты от понижения порога предельного дохода МСП для перехода плательщиков на УСН (упрощённой системе налогообложения) в режим уплаты НДС могут стать поводом для отказа от дальнейшего понижения порога в 2027 году, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Сегодня президент ОПОРЫ России Александр Калинин об этом говорил, что многие аргументы, которые мы год назад высказывали вместе по порогам - необходимости более плавной траектории снижения этих порогов по НДС, они все сработали, все наши обеспокоенности - просто поступление налогов стало уменьшаться. Поэтому и Минфин уже озаботился тем, чтобы подумать, кого вывести, как бы отодвинуть сроки введения этих налоговых порогов", - сказал Шохин журналистам во вторник.

"Может быть, откажется правительство в следующем налоговом цикле, несмотря на бюджетные сложности, от того, чтобы снижать пороги с 20 млн до 15 млн, а затем до 10 млн рублей", - предположил он.

"Мне кажется, что тут совершенно понятное желание обелить экономику и увеличить поступления в бюджет, но надо в то же время не допустить того, чтобы бизнес закрывался", - подчеркнул он.

"Я бы на 20 млн руб. остановился бы и годик-другой просто посмотрел на адаптацию малого бизнеса к этим новым налоговым механизмам, ну а дальше уже можно смотреть. Тем более инфляция никак на таргет не выйдет, значит, сейчас снижать пороги, скажем, до 10 млн рублей в условиях продолжающейся инфляции - это сделать малый бизнес, мягко говоря, не то что малоэффективным, но просто бессмысленным", - считает глава РСПП.

Как сообщалось, с 1 января 2025 года началось поэтапное снижение предельного дохода для перехода плательщиков на УСН в режим уплаты НДС. С 2025 года у предпринимателей на УСН, чья выручка превысила 60 млн рублей либо за предыдущий год, либо с 1 января 2025 года, появилась обязанность уплачивать НДС. С этого года планка была понижена до 20 млн руб. В 2027 году она должна опуститься до 15 млн руб., в 2028-м - до 10 млн руб.

