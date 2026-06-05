Путин отметил, что позиция Зеленского в отношении США вызывает вопросы

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выразил недоумение в связи с тем, что Владимир Зеленский в своем открытом письме отказал США в праве выступать гарантом украинского урегулирования.

"Автор указывает также на то, что не нужно следовать договоренностям, которые были достигнуты в Анкоридже, и, более того, нужно искать настоящих гарантов возможных договоренностей между Россией и Украиной, и искать их нужно в Европе", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, комментируя открытое письмо Зеленского.

Он продолжил: "Ну, наверное, надежные гаранты всегда не помешают, но почему отказывается в таком качестве американской администрации и президенту Трампу, мне не очень понятно. Оружие хотят получать из Соединенных Штатов, а видеть администрацию США и президента Трампа в качестве гарантов почему-то не хотят. Это вызывает вопросы".

При этом Путин вспомнил ситуацию, когда президент США подверг критике внешний вид Зеленского, а также его манеры. "Мы все видели, как Дональд на глазах у всего мира занимался воспитанием автора этого письма, указывал на дресс-код. Давать все время "Рембо - первую кровь", конечно, где-то может уместно, но не везде", - сказал президент России.

Он добавил: "Что касается манер, в целом хочу поблагодарить Дональда за эту работу, она, безусловно, полезной является, но есть еще над чем работать, надо продолжать".