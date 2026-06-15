Лавров сообщил о готовности Трампа по-прежнему содействовать урегулированию на Украине

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подтвердил президенту России Владимиру Путину готовность содействовать урегулированию украинского кризиса, Москва будет наблюдать за конкретными шагами в этом направлении, заявил на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров.

"Вчера был телефонный разговор между президентом Путиным и президентом Трампом. Они касались этой темы. Президент Трамп, в общем-то, подтвердил, что он заинтересован содействовать искать справедливые решения, долгосрочные решения украинского кризиса, - сказал он. - Поэтому давайте будем сейчас наблюдать, какие конкретные шаги предпримут Соединенные Штаты".

Путин позвонил Трампу 14 июня и поздравил его с 80-летием.