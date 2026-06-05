Путин усмотрел "элементы хамства" в письме Зеленского

Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что направленное в его адрес президентом Украины Владимиром Зеленским письмо написано с "элементами хамства".

"И это письмо, о котором вы сейчас сказали, оно действительно с элементами хамства. Это что? Это способ создания условий для личной встречи и переговоров или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе", - сказал Путин в пятницу на пленарном заседании в рамках ПМЭФ-2026, комментируя присланное письмо президента Украины.

Открытое письмо Зеленского Путину было опубликовано в четверг. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что его также передадут России по дипломатическим каналам. Президент РФ сообщил, что успел изучить его.