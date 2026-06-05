Лавров заявил, что по дипканалам открытое письмо Зеленского не передавалось

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Россия не получала по дипломатическим каналам открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нет, по крайней мере, на сегодняшний момент", - сказал он "Интерфаксу", отвечая на соответствующий вопрос.

Письмо Зеленского Путину было опубликовано в четверг. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что его также передадут России по дипломатическим каналам.