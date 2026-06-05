Путин сообщил о встрече представителя бизнес-кругов РФ с президентом Украины

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Три недели назад один из представителей российских бизнес-кругов ездил в Киев и встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил российский лидер Владимир Путин.

"Три недели назад один из представителей наших бизнес-кругов мне позвонил и задал вопрос. Я человека этого знаю очень давно. У нас нет близких контактов. Но я ему доверяю, он порядочный человек. Он говорит: Владимир Владимирович, меня приглашают в Киев. Я говорю: пожалуйста, поезжайте", - рассказал Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу.

"Он поехал в Киев и встречался с автором этого письма (Зеленским - ИФ)", - отметил глава государства.

По словам Путина, перед этим бизнесмен хотел ему сообщить о своих планах, "потому что наверняка речь пойдет о каких-то вопросах, связанных с отношениями между двумя странами".

Президент РФ заметил, что не мог посылать в Киев этого бизнесмена ни в каком качестве. "Этим должна заниматься серьезные специально обученные люди, МИД РФ, Минобороны и другие службы, как это было в ходе наших переговоров в Стамбуле. Вас я не могу ни на что уполномочить", - рассказал Путин.

По его словам, бизнесмен хотел поехать и "послушать", а потом рассказать, о чем велась речь.

Как сказал Путин, он встретился с бизнесменом после его возвращения из Киева.

"Кроме всякой шелухи самое главное (что донес бизнесмен - ИФ) господин Зеленский попросил о встрече. Я сказал, что никогда не отказывался. Но встречаться, из пустого в порожнее перекладывать... Я проходил через это", - рассказал глава российского государства.

"Я не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны - остановить наступление наших вооруженных сил. А нам нужны договоренности не на полгода, не на три месяца, а на длительную историческую перспективу", - подчеркнул он.

По мнению Путина, сначала специалисты должны поработать и выработать какие-нибудь решения, "а после этого можно и встречаться, присутствовать при подписании документов или что-то подписывать".

"Это было 21 мая. А 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в ЛНР, где погибли подростки. Это ужасное преступление", - отметил он.

Путин подчеркнул, что в районе общежития (в Старобельске в ЛНР, по которому ударили ВСУ) не было ни одного военного объекта и военных машин. "Тогда я утром позвонил коллеге, который ездил в Киев. Я его спросил, что это значит. Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей", - сказал российский лидер.

По его словам, у бизнесмена не нашлось объяснений. Путин отметил, что этот представитель деловых кругов хотел переговорить с Киевом и проинформировать по итогам. "Я больше с ним не разговаривал", - заключил президент.