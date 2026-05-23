Число жертв в Старобельске увеличилось до 21, поисковые работы завершены
Всего пострадали 63 человека
Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения общежития в Старобельске в результате атаки ВСУ, извлечены тела 21 погибшего, сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу.
"Поисковые работы в Старобельске на месте обрушения общежития колледжа Луганского педагогического университета завершены. Все тела погибших извлечены из-под завалов. Всего пострадали 63 человека, из которых 21 погибли", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о 18 погибших и 42 пострадавших.
В ночь на 22 мая в Старобельске были атакованы учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета.
По официальным данным, в момент атаки в здании пятиэтажного общежития, которое в результате удара обрушилось до второго этажа, находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.
Как сообщила ранее официальный представитель СКР Светлана Петренко, Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о теракте.