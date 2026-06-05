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Российский президент пока не видит смысла во встрече с Зеленским

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин пока не видит смысла во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским после полученного от него письма.

"Пока не вижу смысла", - сказал Путин в пятницу на пленарном заседании в рамках ПМЭФ-2026, отвечая на вопрос модератора о возможности встречи с президентом Украины.

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Комментируя присланное украинским президентом письмо, Путин обратился к личному составу ВС РФ.

"Обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И вот, обращаясь к ним, я хочу сказать: товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья", - сказал Путин.

Открытое письмо Зеленского Путину было опубликовано в четверг. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что его также передадут России по дипломатическим каналам. Президент сообщил, что успел изучить его.

Владимир Путин Украина Владимир Зеленский
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