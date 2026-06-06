Рособрнадзор заявил об отсутствии атак на системы проведения ЕГЭ

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Атак на экзаменационные системы после старта основного периода Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не было, благодаря жёсткому регламенту передачи контрольно-измерительных материалов утечки экзаменационных материалов исключены, заявил в интервью "Интерфаксу" глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Атак на наши системы зафиксировано не было", - сказал Музаев на "полях" ПМЭФ, отвечая на вопрос, фиксировались ли атаки после старта основного периода ЕГЭ.

Он также отметил, что на ЕГЭ уже не может быть утечек из-за действующего с 2014 года жесткого регламента передачи контрольно-измерительных материалов (КИМ) в экзаменационные пункты, он разработан так, что невозможно никому получить экзаменационные материалы до экзамена.

"Сейчас за два часа до ЕГЭ на компьютер в каждую аудиторию высылается зашифрованный файл с экзаменационными материалами. За полчаса до экзамена организаторы получают ключи расшифровки. Идет расшифровка и тут же в присутствии участников распечатываются и раздаются экзаменационные материалы. После экзамена также идёт сканирование этих работ. И всё, даже если оригинал кто-то будет переписывать, переделывать, для системы важен первый скан, который загружен, именно его проверяют потом члены предметной комиссии", - пояснил руководитель ведомства.

На вопрос о том, какие технологические новшества используются в пунктах проведения экзаменов в этом году, Музаев ответил: "Если мы говорим о технологии проведения экзамена, то каких-то серьёзных изменений в этом году нет. А те технологические решения, которые используются, они просто дорабатываются и не более того".

"Экзамены у нас достаточно высокотехнологичные, много оборудования используется при их проведении. Всё это у нас готово", - добавил он.