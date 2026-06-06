Поиск

Что случилось этой ночью: суббота, 6 июня

Атака украинских БПЛА на Петербург, заявление Марии Захаровой по попову выборов в Армении, перехват ВМС США торговых судов

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что утром 6 июня город подвергся масштабной атаке беспилотников ВСУ. По его словам, в настоящее время работают средства ПВО. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о нейтрализации 86 дронов ВСУ над регионом.

- Москва видит попытки армянских властей снять с выборов крупнейшие оппозиционные силы — движение "Сильная Армения" и партию "Процветающая Армения". Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

- С начала морской блокады американские ВМС перехватили уже 129 торговых судов, связанных с Ираном. По данным Центрального командования ВС США (CENTCOM), 129 судов были перенаправлены, а ещё шесть — выведены из строя в рамках обеспечения режима санкций.

- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает необходимым начало прямых переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик на брифинге в пятницу.

- Минобороны РФ заявило о поражении за ночь 376 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

- Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что с начала основного периода ЕГЭ атак на экзаменационные системы не зафиксировано. Он подчеркнул, что благодаря строгому регламенту передачи контрольно-измерительных материалов утечки экзаменационных материалов полностью исключены.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 6 июня

ВМС США перехватили 129 связанных с Ираном судов за время блокады

 ВМС США перехватили 129 связанных с Ираном судов за время блокады

Что произошло за день: пятница, 5 июня

США опровергли отвод военных кораблей из Оманского залива из-за угроз Ирана

В Финляндии завершено досудебное расследование о повреждении подводных кабелей

 В Финляндии завершено досудебное расследование о повреждении подводных кабелей

Астронавты NASA вернулись на борт МКС после ремонта на российском сегменте

ЕС намерен продолжить ужесточение визового режима для россиян

Передовые сухопутные силы НАТО сформированы в Финляндии

Румыния объявила взорвавшийся в порту Констанца морской дрон украинским
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9775 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2484 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 167 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов