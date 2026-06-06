Что случилось этой ночью: суббота, 6 июня

Атака украинских БПЛА на Петербург, заявление Марии Захаровой по попову выборов в Армении, перехват ВМС США торговых судов

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что утром 6 июня город подвергся масштабной атаке беспилотников ВСУ. По его словам, в настоящее время работают средства ПВО. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о нейтрализации 86 дронов ВСУ над регионом.

- Москва видит попытки армянских властей снять с выборов крупнейшие оппозиционные силы — движение "Сильная Армения" и партию "Процветающая Армения". Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

- С начала морской блокады американские ВМС перехватили уже 129 торговых судов, связанных с Ираном. По данным Центрального командования ВС США (CENTCOM), 129 судов были перенаправлены, а ещё шесть — выведены из строя в рамках обеспечения режима санкций.

- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает необходимым начало прямых переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик на брифинге в пятницу.

- Минобороны РФ заявило о поражении за ночь 376 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

- Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что с начала основного периода ЕГЭ атак на экзаменационные системы не зафиксировано. Он подчеркнул, что благодаря строгому регламенту передачи контрольно-измерительных материалов утечки экзаменационных материалов полностью исключены.