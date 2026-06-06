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Число самозанятых в Москве увеличилось до 2,4 млн человек

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Количество самозанятых в столице увеличилось до 2,4 млн человек, из них активные - 1,3 млн человек, сообщила "Интерфаксу" заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

"Количество самозанятых в городе постоянно растёт. Сейчас зарегистрировано уже 2 млн 400 тыс. самозанятых, из них активные, то есть те, кто ведут деятельность и декларируют доход, - 1,3 млн человек", - сказала Багреева в интервью агентству на "полях" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Основные виды деятельности, которые популярны среди самозанятых, - это перевозки, в первую очередь такси, курьерская доставка, различные виды услуг и сдача жилья в аренду, сообщила глава департамента.

При этом, по словам Багреевой, в последнее время появляются практики подмены трудовых отношений договорами с самозанятыми гражданами.

"Это как раз негативная тенденция и то, что нужно будет учитывать при доработке этого режима после завершения десятилетнего эксперимента, если он продолжит своё существование. Он действительно должен продолжить своё существование, потому что существенная часть людей благодаря этому режиму легализовались, но очень важно учитывать и закрывать возможности для подмены трудовых отношений отношениями с самозанятыми", - отметила заммэра.

ПМЭФ Мария Багреева
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