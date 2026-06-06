Мария Багреева: внедрение роботизированных систем в экономику Москвы имеет большой потенциал

Заммэра Москвы рассказала о том, как в столице запустили серию деловых миссий в разные страны для ознакомления с лучшими мировыми практиками внедрения IT-систем

Фото: Комплекс экономической политики города Москвы

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Внедрение роботизированных решений в экономику Москву имеет большой потенциал, поскольку есть значительные резервы для повышения производительности труда; однако многие компании не знают о том, какие решения доступны, как их внедрить и какие эффекты они принесут, поэтому в столице запустили серию деловых миссий в разные страны для ознакомления с лучшими мировыми практиками внедрения IT- и роботизированных систем, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева в интервью корреспонденту "Интерфакса" Юлии Макаревич в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

- По данным на март 2026 года, рост доходов Москвы по итогам двух месяцев текущего года оказался на 4,5 процентных пункта ниже запланированных параметров при формировании бюджета. По итогам прошедших месяцев рост доходов также оказался ниже запланированных или ситуация стабилизировалась?

- Когда осенью прошлого года мы планировали бюджет на 2026 год, мы закладывали темпы роста 6,5%. По итогам первого квартала мы увидели, что бюджет складывается с темпом 2%, то есть на 4,5 процентных пункта ниже того, что мы ожидали.

У нас с четвёртого квартала прошлого года падают поступления по налогу на прибыль. Это связано с охлаждением экономики, которое коснулось не только страны, но и города Москвы тоже. Что здесь важно? Мы сейчас активно мониторим ситуацию с ключевыми экономическими показателями и видим, что практически все показатели очень сильно замедлились, но положительным для нас является то, что практически все они находятся в положительной зоне. То есть мы видим рост, он стал гораздо меньше и медленнее, чем в прошлом году, но он есть.

То же самое мы видим и с прибылью организаций: она сокращается с прошлого года, но сальдированный финансовый результат положительный. Её снижение влияет на поступления налога на прибыль, которые с четвёртого квартала прошлого года снижаются. НДФЛ, который на сегодняшний момент составляет 44% от налоговых поступлений, пока у нас растёт. Причём растёт двузначными темпами, потому что растут заработные платы и сохраняется дефицит кадров на рынке труда.

Мы считаем, что те оптимизационные мероприятия, которые мы сейчас провели, – сокращение определённых расходов, а также численности госслужащих на 15% – позволили нам стабилизировать бюджет, и надеемся, что дополнительных оптимизационных мероприятий до конца года нам проводить не придётся. Но будем активно следить за ситуацией и смотреть за её изменениями.

- Столичный бюджет на 2026 год сформирован с дефицитом в размере 447 млрд рублей. По прогнозам, по итогам года эта цифра может сократиться? В бюджете заложен возможный выход на рынок заимствований, планируется ли он и какая сумма может быть заимствована?

- Мы пока ожидаем, что дефицит вряд ли сократится, но у нас есть источники для его покрытия, в том числе внутренние заимствования. Мы надеемся, что на конец года мы выйдем со стабильным сальдо.

Мы ежегодно предусматриваем определённый объём заимствований, чтобы иметь гибкость при более низких доходах бюджета, чем мы планировали, и иметь возможность выполнять все запланированные программы, не сокращая расходы. Пока мы не готовим размещения в этом году.

- По данным на декабрь 2025 года, дефицит рабочей силы в Москве составлял 500 тыс. человек. Изменился ли данный показатель? Сколько человек сейчас не хватает и в каких областях?

- Мы регулярно следим за количеством вакансий в объединённой базе, которая собирает в себя все вакансии разных агрегаторов. Сейчас дефицит снизился до 400 тыс. человек. Больше всего он наблюдается в таких отраслях, как торговля, строительство, услуги. В основном он связан с необходимостью привлечения низкоквалифицированного труда.

- Что делает правительство Москвы для решения вопросов, связанных с дефицитом кадров в различных отраслях городской экономики?

- Если говорить о дефиците кадров, о развитии рынка труда, очень важно сейчас сформировать правильный прогноз потребности в кадрах на ближайшую перспективу. По поручению президента такой прогноз должен формироваться на ближайшие семь лет, и правительство Российской Федерации, и мы сейчас активно этим занимаемся.

Почему это важно. Важен не только текущий дефицит, но важны и тенденции: что происходит с рынком труда? Сейчас мы видим несколько важных тенденций. Во-первых, это распространение новых технологий. Это и IT-технологии, это и искусственный интеллект, это роботизация, это всё то, что существенным образом может сокращать низкоквалифицированный труд, влиять на занятость, причём не обязательно с точки зрения сокращения общих цифр занятости, потому что мы понимаем, что внедрение технологий может позволить высвободить определённых работников, но оно, как правило, создаёт дополнительные рабочие места, связанные с обслуживанием новых технологий, разработкой программного обеспечения, обучением искусственного интеллекта. Необходимы инженеры, которые обслуживают роботов. То есть это такая двоякая тенденция: она сокращает одни рабочие места и создаёт другие. Важно, чтобы мы понимали, как работников, чьи рабочие места будут сокращаться, можно переобучать и направлять в новые профессии. Может быть, в новые отрасли, в более эффективные предприятия.

Вторая тенденция, которая влияет на рынок труда, – это демография, но здесь тренды уже определены, и мы понимаем, что в ближайшие годы население страны в целом и трудоспособное население в том числе не будет прирастать, поэтому здесь очень важно вовлекать в занятость разные группы населения, понимать, как и чему учится молодёжь, которая только вступает на рынок труда, какие условия необходимо создать, чтобы молодые специалисты могли эффективно и быстро трудоустраиваться. То есть этот весь спектр работы нам ещё предстоит, и сейчас мы активно работаем над тем, чтобы сформировать именно правильную кадровую потребность, в том числе в разрезе отраслей и групп профессий.

- Правительство Москвы проводит большую работу по созданию комфортных условий для развития предпринимательства и самореализации москвичей. Всё больше горожан выбирают работу на себя. Отмечается ли изменение числа самозанятых в городе?

- Количество самозанятых в городе постоянно растёт. Сейчас зарегистрировано уже 2 млн 400 тыс. самозанятых, из них активные, то есть те, кто ведут деятельность и декларируют доход, – 1,3 млн человек.

Механизм самозанятых послужил очень хорошим инструментом легализации тех, кто раньше вёл свою деятельность в тени, потому что это очень простой и удобный механизм. С помощью мобильного приложения можно зарегистрироваться в качестве самозанятых. Там же, в приложении, платить налоги, не нужно никакой отчётности. Такой удобный, простой режим существенным образом увеличил количество тех, кто зарегистрировался и начал декларировать доходы.

Мы видим, что основные виды деятельности, которые популярны среди самозанятых, – это перевозки, в первую очередь такси, это курьерская доставка, различные виды услуг и сдача жилья в аренду.

Что очень важно учитывать, когда мы говорим об этом режиме: в последнее время появляются практики подмены трудовых отношений договорами с самозанятыми гражданами. Это как раз негативная тенденция и то, что нужно будет учитывать при доработке этого режима после завершения десятилетнего эксперимента, если он продолжит своё существование. Он действительно должен продолжить своё существование, потому что существенная часть людей благодаря этому режиму легализовались, но очень важно учитывать и закрывать возможности для подмены трудовых отношений отношениями с самозанятыми.

- Как меняется их вклад в экономику Москвы?

- Вклад самозанятых в экономику Москвы пока несущественный, но у нас в последнее время растёт и меняется вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику в целом. Мы видим очень хорошие цифры: если в доковидном 2019 году вклад малого и среднего бизнеса в экономику Москвы составлял 20%, то уже сейчас это 25% вклада в экономику, это 40% занятых в экономике города, это порядка 25% налоговых поступлений в столичный бюджет. Малый и средний бизнес в городе активно растёт и развивается, это очень хорошо, потому что предпринимательская инициатива всегда на острие любых инноваций, любых нововведений.

С другой стороны, от небольшого количества крупных работодателей, которые раньше формировали основной костяк экономики и поступления в бюджет, мы приходим к большому количеству субъектов малого предпринимательства, которые не всегда характеризуются хорошей налоговой дисциплиной.

- Как город помогает им вести работу в правовом поле?

- И самозанятым, и малому бизнесу, и гражданам в целом мы пытаемся помочь через проведение информационной работы, потому что низкая налоговая дисциплина, недекларирование и неуплата налогов необязательно связаны с каким-то злым умыслом. Часто и граждане, и самозанятые, и субъекты малого предпринимательства просто недостаточно информированы обо всех требованиях налогового законодательства, поэтому на сайте Правительства Москвы мы разместили большой лендинг, посвящённый налоговой грамотности, где в доступной и простой форме объясняем, какие режимы налогообложения доступны для тех или иных видов деятельности, какие доходы подлежат налогообложению, в какие сроки подаются декларации, когда нужно сдавать отчётность. То есть постарались максимально простым языком объяснить налоговые правила, для того чтобы сократить количество тех, кто не знает о том, какие налоги, когда и в каком объёме нужно платить.

- В текущем году Москва сделала на ПМЭФ отдельную площадку, посвящённую производительности труда, – "Эффективная Москва". Это говорит о том, что тема повышения производительности труда для города важна. Как эта задача реализуется в Москве?

- В этом году на ПМЭФ мы разместили отдельное деловое пространство "Эффективная Москва", посвящённое не только производительности труда, но и вопросам повышения внутренней эффективности предприятий. Сейчас эта тема важна как никогда, потому что мы видим существенный дефицит кадров в экономике. Нам важно, чтобы этот дефицит кадров и кадры из основного ресурса не стали ограничителем роста. Поэтому мы понимаем, что всем предприятиям нужно сейчас активно заниматься повышением внутренней эффективности для того, чтобы преодолеть сложности с наймом новых сотрудников, быть конкурентоспособными и расширять свой бизнес. В основе этой работы – федеральный проект "Производительность труда" и бережливые технологии. Но мы понимаем, что ими невозможно ограничиться, если нужно существенным образом нарастить внутреннюю эффективность.

Поэтому мы собираем решения, которые сейчас могут быть доступны бизнесу с точки зрения роботизации, успешные практики предприятий, которые работали вместе с нами: каких роботов они внедрили, какие процессы это позволило им улучшить. Мы собираем IT-решения и консультируем предприятия по вопросам оптимизации процессов, внедрения цифровых решений и роботизации для повышения производительности труда. С нами в проекте уже более 500 московских компаний. Общий эффект для них составил более 15 млрд рублей. Это хороший результат и для компаний, которые повышают внутреннюю эффективность, и для экономики города в целом.

- Как ожидается, к 2030 году в столичную торговлю планируется внедрить до 42 тыс. роботизированных систем для улучшения производительности труда, что может привести к снижению на 40% потребности в низкоквалифицированном персонале. Насколько оправдан такой прогноз и не приведёт ли он к росту безработицы из-за высвобождения низкоквалифицированных кадров?

- Сейчас порядка 40% занятых в экономике Москвы трудятся в трёх таких больших отраслях, как торговля, транспортировка и хранение, строительство. Это три отрасли, в которых производительность труда ниже, чем в среднем по экономике Москвы. То есть мы имеем большие резервы для повышения эффективности и производительности труда. Несмотря даже на то, что средняя производительность труда по Москве в 1,7 раза выше, чем по стране. Поэтому внедрение роботизированных решений имеет очень большой потенциал, но на сегодняшний момент есть ряд сложностей. Например, многие компании просто не знают о том, какие решения доступны, как их внедрить и какие эффекты они могут принести.

Поэтому в прошлом году мы запустили для московских предприятий серию деловых миссий в разные страны с целью ознакомления с опытом и лучшими мировыми практиками внедрения современных IT- и роботизированных решений. В прошлом году мы делали первую деловую миссию в Дубай с участием столичных отельеров. Дубайские коллеги поделились с ними своими решениями по повышению производительности труда. Дубай славится высоким уровнем туристического сервиса, здесь работают крупные отели, поэтому решения, которые там используются, были очень полезны и интересны нашим отельерам. Некоторые из них даже взяли лучшие практики и начали внедрять роботизированные решения для регистрации новых гостей, уборки отелей, сейчас рассматривают ещё решения с точки зрения учёта рабочего времени и перемещения сотрудников.

Вторая деловая миссия была в Шанхай. Этот город был выбран неслучайно: в нём находится много мировых производителей, работающих с современными роботизированными решениями. Это одна из мировых столиц роботизации, поэтому в деловой миссии в Шанхай у нас участвовали в основном представители промышленных предприятий. Они посетили ряд производств, посмотрели, какие роботизированные решения там применяются и, главное, какие экономические эффекты получают те предприятия, которые эти решения внедрили. Сейчас по итогам этой миссии многие наши московские компании, которые вместе с нами ездили в Шанхай, реализуют эти решения уже в Москве, смотрят, как их внедрить максимально эффективно и какие эффекты от них можно получить.

- В какие страны планируется организовать подобные деловые миссии?

- Мы как раз над этим сейчас думаем и консультируемся с московскими предприятиями, что бы было им интересно посмотреть и в каких отраслях. Я думаю, что в ближайшее время составим уже планы и анонсируем.

- На сегодняшний день Московский регион является лидером по размещению центров обработки данных (ЦОД). Вместе с тем энергосетевые компании Москвы ещё в феврале начали отказывать в подключении новых ЦОД, поскольку сети уже заняты или зарезервированы до 2028 года для крупных игроков. Планируется ли в связи с этим корректировка программы развития энергосистемы города Москвы и Московской области до 2030 года для создания мощностей, удовлетворяющих потребностям рынка?

- ЦОДы — это неотъемлемая инфраструктура развития современной экономики. Сейчас практически каждая компания имеет уже определённые IT-решения: личные кабинеты клиентов, различные IT-услуги и сервисы, поэтому сейчас в Московском регионе существует очень большой спрос на ЦОДы. Если говорить об их энергопотреблении, то за последние пять лет оно выросло в пять раз, что говорит о том, что цифровизация нашей экономики развивается довольно быстрыми темпами.

Важно понимать, что такое бурное развитие ЦОДов и такой взрывной рост энергопотребления не учитывался ни в каких прогнозах роста мощности, роста потребления, и сейчас нужно пересматривать эти прогнозы с учётом растущего спроса на размещение ЦОД. Поэтому в ближайшее время мы с Минэнерго будем прорабатывать, что возможно сделать по этим направлениям. Коллеги, в том числе на федеральном уровне, для потенциальных ЦОДов предлагают сейчас регионы, где существуют избыточные мощности, и, может быть, это было бы эффективным решением как для размещения ЦОДов, так и для того, чтобы сделать энергосистему более эффективной, чтобы у нас не было этих перекосов, связанных с тем, что одни регионы энергодефицитны, а в других есть избыточные мощности. Мы совместно будем думать, что может быть сделано в Московском регионе для того, чтобы хотя бы частично запросы на ЦОДы удовлетворить. Пока этот вопрос ещё находится на стадии принятия решения.

- Недавно правительственная комиссия по вопросам развития электроэнергетики рекомендовала запретить майнинг криптовалюты в Москве, Московской и Курской областях до 2032 года. Как правительство Москвы относится к этой инициативе?

- Мы считаем, что это было бы правильным решением. Сейчас в российском законодательстве появилось такое понятие, как потребители четвёртой категории надёжности. Это потребители, которые могут быть отключены на неограниченное количество часов при приближении потребления к пиковым значениям. Майнинг мог бы продолжить свою деятельность именно по этой категории. Это позволило бы достичь двух эффектов. Во-первых, дозагрузить систему и не снижать выручку генерирующих и сетевых компаний в периоды, когда нет пика. И разгрузить систему, отключив потребителей четвёртой категории в момент, когда система приближается к пиковым значениям.

Такое решение – запрет майнинга по другим категориям и возможность осуществлять эту деятельность только по четвёртой категории энергопотребления – было бы довольно эффективным решением. Для развития энергосистемы не надо было бы прогнозировать и строить дополнительные мощности под майнинг. Можно было бы этих потребителей отключать, и в то же время в моменты, когда система далека от пикового потребления, они могли бы потреблять электроэнергию. Конечно, при условии, что такой майнинг осуществляется легально.