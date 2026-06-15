Минтранс планирует разработать концепцию развития водного транспорта

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Министерство транспорта планирует в 2026 году начать разработку концепции водного транспорта, сообщил глава ведомства Андрей Никитин на встрече с президентом Владимиром Путиным и попросил дать поручение по разработке концепции.

"Поэтому что хотел бы попросить вашего поручения. Нам нужно разработать соответствующую концепцию развития водного транспорта, имея в виду такие приоритеты, как: деньги следуют за грузами или за пассажирами; обязательно нужно разобраться с полномочиями между федеральным и региональными уровнями - так, чтобы не мешать регионам, но где-то им помогать и все-таки контролировать какие-то базовые вещи; конечно, надежность и безопасность эксплуатации и такие задачи, как северный завоз", - сказал он.

"Эту работу мы планируем начать в этом году и в 2027 году выйти на Госсовет с такими предложениями", - добавил министр.

Еще одной важной задачей Минтранса он назвал контроль за дноуглубительными работами. "Нам принципиально важно делать это там, где это нужно, поэтому мы сегодня, используя беспилотные автономные технологии, будем сначала оценивать, где надо делать, а потом уже ставить задачи. И в этом году мы такую работу запустим", - сказал он.

По словам Никитина, в 2026 году также планируется провести эксперимент по применению электронной накладной на реке.