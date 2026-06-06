Минпромторг вернулся к обсуждению с Минфином вопроса об изменении формулы акциза на жидкую сталь

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Компромиссом в дискуссии Минпромторга и Минфина России относительно пересмотра акциза на жидкую сталь может стать изменение формулы расчета, финансовое ведомство в целом согласно, что такая корректировка - правильный путь, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов журналистам в кулуарах ПМЭФ-2026.

"У нас, как вы знаете, диаметрально разные позиции с коллегами из Минфина. У нас все-таки тезис такой, что эта мера вводилась как временная. Но, как у нас это часто бывает, временный доходный источник хочется всегда превратить в постоянный, - сказал он. - Надеемся найти какой-то компромисс. Во всяком случае пересмотреть формулу на более справедливую - с учетом текущих реалий по ценам - было бы правильным".

"В рабочих контактах коллеги из Минфина соглашаются, что это, наверное, был бы правильный путь: не полностью отказываться от этого акциза, а пересмотреть формулу, чтобы смягчить те дополнительные фискальные эффекты, которые испытывает сейчас отрасль, помимо всех сложностей с курсом и с давлением на тот экспорт, который они осуществляют", - добавил глава Минпромторга.

Он также сообщил, что продолжается дискуссия о возможной конфигурации акциза на импортную сталь. В частности, этот вопрос поднимался в процессе подготовки к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, прошедшего в Астане в конце мая. Одна из задач, по словам Алиханова, заключается в синхронизации решений по данной защитной мере с другими странами - участницами ЕАЭС. Детали диалога он не раскрыл, отметив, что возможны какие-то компенсирующие механизмы, чтобы не столкнуться, например, с ответными мерами. Акциз на сталь российских производителей, который изначально рассматривался как временная мера, был введен с 1 января 2022 года. Согласно формуле расчета акциза для вертикально интегрированных сталепроизводителей, он обнуляется при условии, если значение показателя Цсляб (экспортная цена на слябы за календарный месяц), умноженного на среднее значение за календарный месяц курса доллара США к рублю, находится на отметке меньше 30 тыс. руб.

Алиханов в беседе с журналистами на ПМЭФ упомянул, что предложения по цене обнуления акциза министерством подготовлены, но уровень отсечки называть не стал.

Год назад министр говорил в интервью "Интерфаксу", что ведомства РФ продолжают работу над корректировкой формулы расчета акциза, новое пороговое значение планировалось тогда ввести с января 2026 года. Однако Минфин не поддержал это предложение.

Весной этого года стало известно, что для выравнивания фискальной нагрузки на отечественных и иностранных сталепроизводителей Минфином РФ был подготовлен законопроект о взимании акциза с ввозимых на территорию России отдельных видов продукции из жидкой стали. Замминистра финансов Алексей Сазанов говорил, что формула нового акциза на ввозимую сталь будет привязана к конечной продукции. Решение по акцизу на импортную сталь может быть принято осенью в рамках подготовки нового бюджета.