Минцифры РФ думает о введении возрастной идентификации на онлайн-платформах

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Минцифры РФ рассматривает введение возрастной идентификации на онлайн-платформах, это вопрос "ближайшей повестки", заявил в субботу глава министерства Максут Шадаев.

"В целом сейчас, я думаю, ближайшая повестка - это все-таки вопрос встраивания механизмов возрастной идентификации в платформы. Этот вопрос точно перед нами встанет", - сказал он на IT-завтраке в рамках ПМЭФ-2026.

Шадаев отметил, что Европа и многие развитые страны уже идут по этому направлению, "по пути жестких ограничений".

Он добавил, что Минцифры, в частности, изучает опыт игровой онлайн-платформы Roblox по введению возрастной идентификации.

Других деталей министр не уточнил.