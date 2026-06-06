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Минцифры РФ думает о введении возрастной идентификации на онлайн-платформах

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Минцифры РФ рассматривает введение возрастной идентификации на онлайн-платформах, это вопрос "ближайшей повестки", заявил в субботу глава министерства Максут Шадаев.

"В целом сейчас, я думаю, ближайшая повестка - это все-таки вопрос встраивания механизмов возрастной идентификации в платформы. Этот вопрос точно перед нами встанет", - сказал он на IT-завтраке в рамках ПМЭФ-2026.

Шадаев отметил, что Европа и многие развитые страны уже идут по этому направлению, "по пути жестких ограничений".

Он добавил, что Минцифры, в частности, изучает опыт игровой онлайн-платформы Roblox по введению возрастной идентификации.

Других деталей министр не уточнил.

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