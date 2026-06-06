Минцифры РФ ведет переговоры о восстановлении Max в App Store

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил о переговорах в связи с удалением мессенджера Max из App Store.

"Ведем переговоры", - сказал он в ответ на вопрос журналистов о том, какие принимаются меры для восстановления работы Max.

Ранее Шадаев пообещал решить ситуацию с удалением мессенджера Max из AppStore.

На ПМЭФ он сообщил, что компания Apple удалила мессенджер из своего магазина приложений без объяснения причины. И этим решением ограничила доступ более 20 млн российских пользователей IPhone и IPad к сервисам мессенджера.

3 июня пресс-служба мессенджера сообщила, что приложение Max оказалось недоступно в магазине приложений App Store, команда национального мессенджера запросила разъяснения у Apple Inc. В связи с исключением из магазина приложений уведомления о сообщении и звонках на устройства Apple не приходят, хотя весь функционал сохраняется. Команда мессенджера рекомендует периодически проверять приложение, а также не удалять его с устройства на iOs, так как поставить вновь его не получится.