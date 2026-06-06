Минцифры ставит задачу в 2026 г. подготовить проект о штрафах за просрочку перевода КИИ на российское ПО

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Минцифры РФ считает ключевой задачей на 2026 год подготовку нормативной базы для введения "серьезных" штрафов для компаний за несоблюдение сроков перевода значимых объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на российское ПО, заявил глава министерства Максут Шадаев в субботу на IT-завтраке в рамках ПМЭФ-2026.

Он напомнил, что уже принята законодательная база о переводе значимых объектов КИИ на российское ПО. Теперь правительство должно утвердить для каждой отрасли типовые перечни объектов КИИ (сейчас идет процесс подготовки документа), а также установить сроки перехода этих объектов на российский софт (проект находится в правительстве), уточнил министр.

Сейчас, по его словам, необходимы меры "стимулирования" компаний к переходу на российский софт.

"Ключевой вызов этого года - это сформировать базу (нормативную - ИФ) для придания этому процессу неизбежности. Тогда, условно, если компания не хочет переходить на российское ПО и ПАКи на КИИ-объектах, пусть пополняет бюджет, из которого мы будем стимулировать дальше этот процесс", - сказал Шадаев.

"В нашем понимании единственный механизм принуждения - это все-таки какие-то серьезные штрафы финансовые на те компании, которые нарушают сроки", - добавил глава Минцифры.

В ноябре он сообщал, что Минцифры готовит законопроект, предусматривающий введение оборотных штрафов для компаний, которые в установленный срок не перевели свои значимые объекты КИИ на российское ПО. Такие же штрафы предлагаются для компаний, которые не классифицировали свои объекты КИИ как значимые.