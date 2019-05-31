Эстония впервые с 2014 года примет участие в Петербургском экономическом форуме

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Эстония примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), страну будет представлять министр экономики и инфраструктуры сформированного в апреле нового правительства Таави Аас, сообщила газета Postimees со ссылкой на .

Согласно сообщению, свое участие в форуме Аас подтвердил в пятницу.

Издание отмечает, что предложение министру экономики Эстонии принять участие в ПМЭФ поступило от России в феврале, когда этот пост еще занимала член бывшего правительства Кадри Симсон.

Ранее Аас запросил в рамках ПМЭФ двустороннюю встречу с главой министерства транспорта РФ Евгением Дитрихом. Аас предложил обсудить сотрудничество в развитии железнодорожного пассажирского сообщения, привлечение дополнительных транзитных грузопотоков, продолжение работы транспортной комиссии и развитие договорной базы в области железнодорожного и автомобильного сообщения между двумя странами.

Пресс-секретарь министра Расмус Рууда сообщил сайту телерадиовещательной компании ERR, что встреча Ааса с Дитрихом на полях ПМЭФ состоится 6 июня.

Из эстонских министров ПМЭФ последний раз посещал Юхан Партс в 2013 году. После ухудшения отношений России с европейскими странами из-за событий в Крыму в 2014 году и конфликта на Украине многие эстонские бизнесмены и политики бойкотировали форум.