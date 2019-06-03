В Кремле заявили, что не уполномочены разрешать Калви посетить ПМЭФ

При этом Дмитрий Песков отметил, что в Кремле хотели бы видеть основателя Baring Vostok среди участников форума

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Кремле хотели бы видеть находящегося под домашним арестом бизнесмена Майкла Калви среди участников Петербургского международного экономического форума, но не уполномочены предоставлять ему соответствующее разрешение, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы сожалеем об этом. Конечно, мы бы хотели видеть Майкла среди участников форума, потому что он был достаточно активным игроком на российском рынке в течение более, чем 15 лет", - сказал он в интервью телеканалу RT.

По словам Пескова, в Кремле "знают его как очень надежного бизнесмена, который был приверженцем российского рынка".

Отвечая на вопрос о том, есть ли у Калви шанс принять участие в форуме, так как он просил об этом, пресс-секретарь президента заметил: "Я не знаю, я не тот, кто выдает подобные разрешения. Конечно, мы бы предпочли увидеть его среди участников".

Вместе с тем, он подчеркнул: "Я не считаю, что мы уполномочены давать какие-либо оценки делу Майкла Калви. Мы не знаем характер дела".

"Закон есть закон"

Песков также заметил, что некоторое время назад у президента состоялась встреча с представителями французского бизнеса, на которой Путин дал им подробные пояснения, что дело Калви расследуется в строгом соответствии с российским законодательством.

Комментируя слова ведущей о том, что дело Калви в глазах иностранных инвесторов вступает в противоречие с курсом российского руководства на создание комфортных условий для иностранного бизнеса, пресс-секретарь президента призвал не рассматривать эту ситуацию с такой точки зрения.

"Многие бизнесмены протестуют против этого дела потому, что они думают, что это чисто торговый спор, который должен решаться в арбитраже, а не в уголовном суде, не путем уголовного расследования. Нам нужно дождаться окончания расследования, и, если будет доказано, что это не торговый спор, значит, все было сделано правильно".

Он также утвердительно ответил на вопрос о том, находится ли дело Калви на контроле у президента. "Он получает информацию по этому, получает доклады, потому что это достаточно громкое дело, и он понимает, что оно вызывает много вопросов среди некоторых иностранных инвесторов. Но закон есть закон. Вы должны подчиняться", - добавил он.

Уголовное дело

Басманный суд Москвы 15 и 16 февраля арестовал старшего партнера и основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, партнера компании по индустрии финансового сектора, гражданина Франции Филиппа Дельпаля, партнера фонда Вагана Абгаряна, директора по инвестициям Ивана Зюзина, а также генерального директора НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максима Владимирова и бывшего председателя правления банка "Восточный" Алексея Кордичева.

Спустя два месяца, 11 апреля, по ходатайству следствия суд изменил Калви и Кордичеву меру пресечения на домашний арест.

"Дело Baring Vostok" было возбуждено 13 февраля. Фигурантам вменяется хищение у "Восточного" 2,5 млрд рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Согласно материалам дела, с заявлением о преступлении 7 февраля 2019 года в ФСБ России обратился член совета директоров и акционер "Восточного" Шерзод Юсупов, который заявил, что в 2017 году его ввели в заблуждение для голосования за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, заключенному между банком и ПКБ в 2015 году.

Следствие полагает, что стоимость 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), которые ПКБ передало по отступному, составляла 600 тыс. рублей и, таким образом, была существенно меньше долговых обязательств коллектора.

Калви заявлял, что Юсупов выступал одним из переговорщиков при заключении отступного соглашения, в связи с чем не мог быть введен в заблуждение относительно параметров сделки.

Кроме того, по версии американского бизнесмена, уголовное дело стало инструментом борьбы Юсупова и его партнера, акционера "Восточного" Артема Аветисяна в корпоративном конфликте, связанном с контролем над банком.

Вину по делу признал только один его фигурант - Алексей Кордичев.