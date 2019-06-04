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ПМЭФ пройдет при аномальной для Петербурга 30-градусной жаре

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Петербурге в дни проведения Петербургского международного экономического форума 2019 года ожидается жаркая погода, в пятницу возможен кратковременный летний дождь.

"Петербург в дни проведения форума будет находиться на северной периферии антициклона, центр которого расположился над Москвой. В результате в Питере, как и в Москве, прогнозируется устойчивая, жаркая и безветренная погода. Днем +28...31 градусов, ночью +16...19", - сказал Вильфанд "Интерфаксу" во вторник.

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По словам метеоролога, такой температурный режим на 5-7 градусов выше средних многолетних значений.

В первый день форума - 6 июня, четверг, - осадков не ожидается. В пятницу, 7 июня, осадки полностью не исключены: Гидрометцентр выпускает прогноз с формулировкой "местами небольшой кратковременный дождь". Тем не менее, как подчеркнул собеседник агентства, если дождь и будет, то теплый и короткий, без грозы.

"Это летний, освежающий дождик, он будет восприниматься с удовольствием. Его можно будет переждать под навесом и затем наслаждаться красотами города. Но на всякий случай для душевного спокойствия участников экономического форума небольшой зонтик можно взять с собой", - сказал Вильфанд.

Он также напомнил, что солнце в Санкт-Петербурге в дни форума заходит около 22:15, а восходит в 3:40. "Это практически "белые ночи", не совсем ночи", - сказал научный руководитель Гидрометцентра.

Петербургский международный экономический форум 2019 года пройдет в Петербурге с 6 по 8 июня, "Интерфакс" является информационным партнером форума.

ПМЭФ-2019 Петербург

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